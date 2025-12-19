Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал клубное телевидение мадридского «Реала».
«Должен предупредить вас, что наш нынешний успех порождает много зависти. Мы не позволим им продолжать подобные манёвры. "Реал" путает власть с невежественным деспотизмом, всегда первым начинает проявлять цинизм и чрезмерное, поразительное высокомерие. Я говорю о тех самых людях, которые ведут ужасную телепрограмму на "Реал ТВ", из которой они извергают ложь и постоянно, неустанно отравляют атмосферу.
Мы снова сильны как на поле, так и за его пределами, в то время как они пытаются дискредитировать нас и даже осмеливаются стереть историю и присвоить её себе. Им это не удастся, мы строим эпоху и вернёмся к славе», — приводит слова Лапорты Cadena SER.
Напомним, что «Барселона» сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги и на четыре очка опережает идущий вторым «Реал».