Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал клубное телевидение мадридского «Реала».

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Должен предупредить вас, что наш нынешний успех порождает много зависти. Мы не позволим им продолжать подобные манёвры. "Реал" путает власть с невежественным деспотизмом, всегда первым начинает проявлять цинизм и чрезмерное, поразительное высокомерие. Я говорю о тех самых людях, которые ведут ужасную телепрограмму на "Реал ТВ", из которой они извергают ложь и постоянно, неустанно отравляют атмосферу.

Мы снова сильны как на поле, так и за его пределами, в то время как они пытаются дискредитировать нас и даже осмеливаются стереть историю и присвоить её себе. Им это не удастся, мы строим эпоху и вернёмся к славе», — приводит слова Лапорты Cadena SER.

Напомним, что «Барселона» сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги и на четыре очка опережает идущий вторым «Реал».