На официальном сайте московского ЦСКА завершилось голосование на звание лучшего футболиста клуба по итогам ноября и декабря.

Матия Попович globallookpress.com

«Голоса экспертов разделились между Поповичем и Глебовым. Но Матия победил в опросе болельщиков и получил голос от APOTHEKA. Поздравляем! » — написано в сообщении клуба.

В итоге по сумме голосов болельщиков армейцев в социальных сетях Матия Попович набрал 12 747. На счету полузащитника Матвея Кисляка 6783 голоса, защитника Мойзеса — 4127.

В ноябре-декабре 19-летний Матия Попович сыграл 5 матчей, смог забить два гола, а также выполнить один ассист.