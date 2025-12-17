Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал спортивное долголетие голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который в 39 лет продолжает выступать за клуб.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Акинфеев — легендарный вратарь. Игорь — один из сильнейших футболистов, с которыми я работал. Он большой профессионал. Думаю, что при его подходе он сможет доиграть до 45 лет на профессиональном уровне», — цитирует Капелло «СЭ».

Контракт Акинфеева с ЦСКА действует до лета 2026 года. В текущем сезоне вратарь провёл 16 матчей за армейцев во всех турнирах, пропустил 15 голов и сохранил ворота «на замке» в 4 встречах.