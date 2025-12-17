Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о лучших футболистах нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

«Кто для меня лучшие футболисты первой части сезона? Хотелось бы отметить отечественных футболистов.

Понятно, что Батраков и Кисляк очень ярко выступают. Так что про них можно так сказать. Ну и отметил бы Кордобу », — сказал Газизов «Матч ТВ».

Батраков в нынешнем сезоне провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач. Кисляк принял участие в 18-и встречах, отметился 4 забитыми мячами и 4 ассистами.