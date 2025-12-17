«Челси» обыграл на чужом поле «Кардифф Сити» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги — 3:1.

Первый гол в матче забил Алехандро Гарначо на 57-й минуте. Дэвид Тернбулл сравнял счет на 75-й минуте, а Педру Нету вновь вывел «синих» вперед на 82-й минуте.

Гарначо установил окончательный счет в компенсированное время.

Результат матча

Кардифф Сити Кардифф 1:1 Челси Лондон

0:1 Алехандро Гарначо 57'

Кардифф Сити: Нейтан Тротт, Перри Ндж, Калум Чемберс, Джоэл Баган, Райан Уинтл, Дэвид Тернбулл, Киан Эшфорд, Исаак Дэвис ( Юсеф Салех 56' ), Каллум Робинсон ( Крис Уиллок 56' ), Dylan Lawlor, Joel Colwill

Челси: Филип Йоргенсен, Йоррел Хато, Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Джош Ачимпонг, Джейми Байно-Гиттенс ( Мало Гюсто 66' ), Факундо Буонанотте ( Педру Нету 66' ), Мойсес Кайседо, Андрей Сантос, Марк Гиу ( Алехандро Гарначо 46' ), Тирик Джордж ( Жоао Педро 46' )

Жёлтые карточки: Исаак Дэвис 16', Калум Чемберс 27' — Мойсес Кайседо 45'