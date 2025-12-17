«Челси» обыграл на чужом поле «Кардифф Сити» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги — 3:1.
Первый гол в матче забил Алехандро Гарначо на 57-й минуте. Дэвид Тернбулл сравнял счет на 75-й минуте, а Педру Нету вновь вывел «синих» вперед на 82-й минуте.
Гарначо установил окончательный счет в компенсированное время.
Результат матча
Кардифф СитиКардифф1:1ЧелсиЛондон
0:1 Алехандро Гарначо 57'
Кардифф Сити: Нейтан Тротт, Перри Ндж, Калум Чемберс, Джоэл Баган, Райан Уинтл, Дэвид Тернбулл, Киан Эшфорд, Исаак Дэвис (Юсеф Салех 56'), Каллум Робинсон (Крис Уиллок 56'), Dylan Lawlor, Joel Colwill
Челси: Филип Йоргенсен, Йоррел Хато, Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Джош Ачимпонг, Джейми Байно-Гиттенс (Мало Гюсто 66'), Факундо Буонанотте (Педру Нету 66'), Мойсес Кайседо, Андрей Сантос, Марк Гиу (Алехандро Гарначо 46'), Тирик Джордж (Жоао Педро 46')
Жёлтые карточки: Исаак Дэвис 16', Калум Чемберс 27' — Мойсес Кайседо 45'
«Челси» стал первым клубом, вышедшим в полуфинал турнира.