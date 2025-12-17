«Челси» обыграл на чужом поле «Кардифф Сити» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги — 3:1.

Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо globallookpress.com

Первый гол в матче забил Алехандро Гарначо на 57-й минуте. Дэвид Тернбулл сравнял счет на 75-й минуте, а Педру Нету вновь вывел «синих» вперед на 82-й минуте.

Гарначо установил окончательный счет в компенсированное время.

Результат матча

Кардифф СитиКардиффКардифф Сити1:1ЧелсиЧелсиЛондон
0:1 Алехандро Гарначо 57'
Кардифф Сити:  Нейтан Тротт,  Перри Ндж,  Калум Чемберс,  Джоэл Баган,  Райан Уинтл,  Дэвид Тернбулл,  Киан Эшфорд,  Исаак Дэвис (Юсеф Салех 56'),  Каллум Робинсон (Крис Уиллок 56'),  Dylan Lawlor,  Joel Colwill
Челси:  Филип Йоргенсен,  Йоррел Хато,  Бенуа Бадьяшиль,  Олуватосин Адарабиойо,  Джош Ачимпонг,  Джейми Байно-Гиттенс (Мало Гюсто 66'),  Факундо Буонанотте (Педру Нету 66'),  Мойсес Кайседо,  Андрей Сантос,  Марк Гиу (Алехандро Гарначо 46'),  Тирик Джордж (Жоао Педро 46')
Жёлтые карточки:  Исаак Дэвис 16',  Калум Чемберс 27'  —  Мойсес Кайседо 45'

«Челси» стал первым клубом, вышедшим в полуфинал турнира.