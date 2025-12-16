Лондонский «Арсенал» хочет усилить свою вратарскую линию Лоренцо Торриани из «Милана».

Лоренцо Торриани globallookpress.com

По данным издания Gazzetta dello Sport, «канониры» хотят подписать 20-летнего голкипера уже в зимнее трансферное окно.

Сейчас Торриани играет в резервной команде «Милана» в Серии D, где провел 10 матчей, пропустив 12 голов.

Контракт вратаря действует до 2030 года, а цена на Transfermarkt равна сейчас 500 тысяч евро. Сам «Милан» не особо горит желанием отпускать своего талантливого воспитанника, а хочет отдать его зимой в аренду в Серию В.