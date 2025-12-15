Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал главных героев первой части сезона РПЛ.

Николай Наумов
Николай Наумов globallookpress.com

«Из клубов это, безусловно, "Балтика".  Талалаев показал, что умеет работать с тем материалом, который у него есть.  А материал у него не богатый.  Но он создал команду, которая составляет конкуренцию лидерам нашего чемпионата.  Это большая заслуга главного тренера.  Прежде всего, он хорошо подготовил своих ребят функционально и тактически.  Каждый знает своей маневр, и команда выглядит монолитно, несмотря на то, что суперзвезд у нее нет.

Что касается отдельных футболистов, конечно, выделяются Батраков и Сперцян, который здорово прибавил.  Эдуард делает погоду в "Краснодаре", держит весь центр.  Это очень креативный и умный игрок», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.  Ру».

Напомним, что «Балтика» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ на данный момент.  Лидером чемпионата России является «Краснодар».