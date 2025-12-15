Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал главных героев первой части сезона РПЛ.

Николай Наумов globallookpress.com

«Из клубов это, безусловно, "Балтика". Талалаев показал, что умеет работать с тем материалом, который у него есть. А материал у него не богатый. Но он создал команду, которая составляет конкуренцию лидерам нашего чемпионата. Это большая заслуга главного тренера. Прежде всего, он хорошо подготовил своих ребят функционально и тактически. Каждый знает своей маневр, и команда выглядит монолитно, несмотря на то, что суперзвезд у нее нет.

Что касается отдельных футболистов, конечно, выделяются Батраков и Сперцян, который здорово прибавил. Эдуард делает погоду в "Краснодаре", держит весь центр. Это очень креативный и умный игрок», — цитирует Наумова «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что «Балтика» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ на данный момент. Лидером чемпионата России является «Краснодар».