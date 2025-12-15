15 декабря на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима примет «Борнмут» в матче 16-го тура чемпионата Англии. Старт поединка в 23:00 по мск.
«Манкунианцы» в последнее время редко проигрывают. В последних 5 турах у команды Аморима 2 победы, 2 ничьи и только одно фиаско. Перед этой встречей «Ман Юнайтед» на выезде разгромил «Вулверхэмптон». Сейчас «красные дьяволы» на 8-й позиции, но если выиграют, то смогут подняться на 5-ю строчку, потеснив «Кристал Пэлас».
«Борнмут» из-за серии безвыигрышных матчей опустился на 15-е место. Без побед команда Ираолы уже 6 туров — 3 ничьи и 3 поражения. В прошлом туре «вишни» сыграли нулевую с «Челси», а перед этим уступили «Эвертону» и «Сандерленду». На выезде «Борнмут» проиграл 3 раза подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры считают фаворитом «Ман Юнайтед» — 1.79 против 4.05 на победу «Борнмута».
- Искусственный интеллект пророчит МЮ победу с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.