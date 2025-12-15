15 декабря на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима примет «Борнмут» в матче 16-го тура чемпионата Англии. Старт поединка в 23:00 по мск.

«Манкунианцы» в последнее время редко проигрывают. В последних 5 турах у команды Аморима 2 победы, 2 ничьи и только одно фиаско. Перед этой встречей «Ман Юнайтед» на выезде разгромил «Вулверхэмптон». Сейчас «красные дьяволы» на 8-й позиции, но если выиграют, то смогут подняться на 5-ю строчку, потеснив «Кристал Пэлас».

«Борнмут» из-за серии безвыигрышных матчей опустился на 15-е место. Без побед команда Ираолы уже 6 туров — 3 ничьи и 3 поражения. В прошлом туре «вишни» сыграли нулевую с «Челси», а перед этим уступили «Эвертону» и «Сандерленду». На выезде «Борнмут» проиграл 3 раза подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры считают фаворитом «Ман Юнайтед» — 1.79 против 4.05 на победу «Борнмута».

Искусственный интеллект пророчит МЮ победу с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

