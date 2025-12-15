Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал свою оценку текущему положению дел в «Челси».

Джейми Каррагер globallookpress.com

«В "Челси" что-то не так. Независимо от того, назревало ли это уже давно или стало очевидным за последнюю неделю или десять дней, судя по заявлениям Марески о том, что он не получил достаточной поддержки за 48 часов после поражения от "Аталанты".

Если вы болельщик "Челси", то эти заявления должны вызывать беспокойство. Я большой поклонник Марески, но похоже, что начинается борьба за власть, а это никогда не сулит ничего хорошего, особенно тренеру», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что сейчас «Челси» идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.