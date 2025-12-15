Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Семак заложник того, что у него много бразильцев, которые много с мячом (играют) и любят играть назад. Сейчас в чемпионате все это понимают — встал перед своей штрафной, и по возможности играешь в контратаки. А "Зенит" если не обостряет, если Глушенков не бежит за спину…

Педро берёт мяч, обегает всех змейкой и всё равно отдает Венделу назад. Вендел побегал и отдал Нино назад. Проходит 30 минут, и они вспоминают — а вроде счёт 0:0, надо что-то делать. Если повезло — забили. А так они 90 минут мяч катают», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол! ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 3-е место в таблице с 39-ю очками в активе, отставая от «Краснодара» на 1 балл.