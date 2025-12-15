Футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался о работе Фабио Челестини на посту наставника ЦСКА.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Мне очень интересна работа этого тренера. Он видит и понимает, где что нужно и чего не хватает. Он пытается из футболистов ЦСКА в каждом матче выжимать максимум. Он вложил им в голову то, что если команда не будет полностью выкладываться, то результат не придет. А добиться такой самоотдачи от футболистов очень сложно. Трудно все время играть на максимуме. А учитывая не очень длинную скамейку запасных, "армейцы" держались хорошо. В этом и есть заслуга Челестини», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что ЦСКА завершил первую часть текущего сезона РПЛ на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.