Футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался о работе Фабио Челестини на посту наставника ЦСКА.

Фабио Челестини
Фабио Челестини globallookpress.com

«Мне очень интересна работа этого тренера.  Он видит и понимает, где что нужно и чего не хватает.  Он пытается из футболистов ЦСКА в каждом матче выжимать максимум.  Он вложил им в голову то, что если команда не будет полностью выкладываться, то результат не придет.  А добиться такой самоотдачи от футболистов очень сложно.  Трудно все время играть на максимуме.  А учитывая не очень длинную скамейку запасных, "армейцы" держались хорошо.  В этом и есть заслуга Челестини», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.  Ру».

Напомним, что ЦСКА завершил первую часть текущего сезона РПЛ на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.