«Звездам "Реала" не хватает взаимопонимания». Интервью Бензема о сборной Франции, «Реале», Зидане и Мбаппе

Футбол • 12/12/2025 20:16 «Звездам "Реала" не хватает взаимопонимания». Интервью Бензема о сборной Франции, «Реале», Зидане и Мбаппе

Не уважаю: самые громкие конфликты между игроками и тренерами

Футбол • 12/12/2025 20:10 Не уважаю: самые громкие конфликты между игроками и тренерами