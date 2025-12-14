«Тулуза» в гостях обыграла «Париж» в матче 16-го тура Лиги 1 — 2:0.
Голами в составе победителей отличились Сантьяго Идальго (29') и Янн Гбоу (37', 69').
Результат матча
ПарижПариж0:2ТулузаФранция. Лига 1
0:1 Сантьяго Идальго 29' 0:2 Янн Гбоу 37'
Париж: Кевин Трапп, Амари Траоре, Мустафа Мбов, Отавио, Туомас Оллила, Венсан Маршетти, Илан Кеббаль, Максим Лопес, Адама Камара, Моузес Саймон, Жонатан Иконе
Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе, Расмус Николайсен, Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Янн Гбоу, Алексис Восса, Кристиан Кассерес, Эмерсонн да Силва, Сантьяго Идальго, Dayann Methalie
Жёлтая карточка: Dayann Methalie 45' (Тулуза)
«Тулуза» с 23 очками поднялась на 7-е место в Лиге 1, «Париж» с 16 баллами остался на 14-й строчке в турнирной таблице.