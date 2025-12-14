«Тулуза» в гостях обыграла «Париж» в матче 16-го тура Лиги 1 — 2:0.

Янн Гбоу («Тулуза»)
Янн Гбоу («Тулуза») globallookpress.com

Голами в составе победителей отличились Сантьяго Идальго (29') и Янн Гбоу (37', 69').

Результат матча

ПарижПарижПариж0:2ТулузаТулузаФранция. Лига 1
0:1 Сантьяго Идальго 29' 0:2 Янн Гбоу 37'
Париж:  Кевин Трапп,  Амари Траоре,  Мустафа Мбов,  Отавио,  Туомас Оллила,  Венсан Маршетти,  Илан Кеббаль,  Максим Лопес,  Адама Камара,  Моузес Саймон,  Жонатан Иконе
Тулуза:  Гийом Рест,  Джибриль Сидибе,  Расмус Николайсен,  Чарли Крессвел,  Марк Маккензи,  Янн Гбоу,  Алексис Восса,  Кристиан Кассерес,  Эмерсонн да Силва,  Сантьяго Идальго,  Dayann Methalie
Жёлтая карточка:  Dayann Methalie 45' (Тулуза)

«Тулуза» с 23 очками поднялась на 7-е место в Лиге 1, «Париж» с 16 баллами остался на 14-й строчке в турнирной таблице.