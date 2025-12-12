13 декабря в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Тулуза». Начало игры — в 23:05 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.Ru

«Париж»

Турнирное положение: «Сине-мариновые» сражаются за выживание.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» на 4 очка опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Сине-мариновые» не уступили «Гавру» (0:0).

До того команда не сумела переиграть «Осер» (1:1).  А вот поединок с «Лиллем» завершился чувствительным поражением (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу.  В этих поединках «Париж» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Сине-мариновые» нынче не блещут стабильностью результатов.  Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем «Париж» традиционно сложно противостоит «Тулузе».  В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Сине-мариновые» намерены оторваться от опасной зоны.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» привычно окопались в середняках.  Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Тулуза» на 4 зачетных пункта отстает от 6 позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Тулуза» одолела «Страсбург» (1:0).

До того команда дала бой «Марселю» (2:2).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Анже» (0:1).

При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиолетовые» в последних поединках смотрелись достаточно выгодно.  Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Тулуза» имеет проблемы с надежностью тылов.  Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда уже 4 с половиной года не проигрывает «Парижу».  А вот в кадровом плане «Фиолетовые» выглядят вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером.  «Фиолетовые» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

  • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
  • «Фиолетовые» не проигрывают уже 2 матча кряду
  • «Париж» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Тулуза» борется за выход в еврокубки, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Париж» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Тулузы» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40