ставка за 3.00 на матч Лиги 1

13 декабря в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Тулуза». Начало игры — в 23:05 мск.

«Париж»

Турнирное положение: «Сине-мариновые» сражаются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-мариновые» не уступили «Гавру» (0:0).

До того команда не сумела переиграть «Осер» (1:1). А вот поединок с «Лиллем» завершился чувствительным поражением (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Париж» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Сине-мариновые» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем «Париж» традиционно сложно противостоит «Тулузе». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сине-мариновые» намерены оторваться от опасной зоны.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» привычно окопались в середняках. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Тулуза» на 4 зачетных пункта отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тулуза» одолела «Страсбург» (1:0).

До того команда дала бой «Марселю» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Анже» (0:1).

При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиолетовые» в последних поединках смотрелись достаточно выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Тулуза» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда уже 4 с половиной года не проигрывает «Парижу». А вот в кадровом плане «Фиолетовые» выглядят вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Фиолетовые» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Фиолетовые» не проигрывают уже 2 матча кряду

«Париж» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Тулуза» борется за выход в еврокубки, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Париж» не блещет стабильностью результатов.

3.00 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Париж» — «Тулуза» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Тулузы» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Париж» — «Тулуза» позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40