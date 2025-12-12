13 декабря в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Тулуза». Начало игры — в 23:05 мск.
«Париж»
Турнирное положение: «Сине-мариновые» сражаются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Париж» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-мариновые» не уступили «Гавру» (0:0).
До того команда не сумела переиграть «Осер» (1:1). А вот поединок с «Лиллем» завершился чувствительным поражением (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Париж» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сине-мариновые» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.
Причем «Париж» традиционно сложно противостоит «Тулузе». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сине-мариновые» намерены оторваться от опасной зоны.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиолетовые» привычно окопались в середняках. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Тулуза» на 4 зачетных пункта отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тулуза» одолела «Страсбург» (1:0).
До того команда дала бой «Марселю» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Анже» (0:1).
При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фиолетовые» в последних поединках смотрелись достаточно выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Тулуза» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Команда уже 4 с половиной года не проигрывает «Парижу». А вот в кадровом плане «Фиолетовые» выглядят вполне-себе выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Фиолетовые» намерены подтянуться к зоне еврокубков.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Фиолетовые» не проигрывают уже 2 матча кряду
- «Париж» не побеждает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Париж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.
Прогноз: «Тулуза» борется за выход в еврокубки, так что явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Париж» не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Тулузы» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40