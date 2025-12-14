«Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 16-го тура АПЛ — 2:1.
Автогол Сэма Джонстона на 70-й минуте вывел «Арсенал» вперед, но на 90-й минуте Туловоласе Арокодаре сравнял счет.
«Арсенал» вырвал победу на 90+4-й минуте и вновь благодаря автоголу — на сей раз Йерсона Москеры.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон0:0ВулверхэмптонВулвергемптон
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт (Майлс Льюис-Скелли 31'), Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Пьеро Инкапье, Эберечи Эзе, Мартин Субименди, Деклан Райс, Букайо Сака, Виктор Дьёкереш, Габриэл Мартинелли
Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Давид Мёллер Вольфе, Ладислав Крейчи, Мэтт Доэрти, Тоте Антонио Гомеш, Эммануэль Агбаду, Йерсон Москера, Андре, Жуан Гомес, Хван Хи Чан, Йёрген Странн Ларсен
«Арсенал» с 36 очками возглавляет АПЛ, «Вулверхэмптон» с 2 баллами замыкает таблицу.