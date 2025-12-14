«Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 16-го тура АПЛ — 2:1.

Деклан Райс
Деклан Райс globallookpress.com

Автогол Сэма Джонстона на 70-й минуте вывел «Арсенал» вперед, но на 90-й минуте Туловоласе Арокодаре сравнял счет.

«Арсенал» вырвал победу на 90+4-й минуте и вновь благодаря автоголу — на сей раз Йерсона Москеры.

Результат матча

Арсенал ЛондонЛондонАрсенал Лондон0:0ВулверхэмптонВулверхэмптонВулвергемптон
Арсенал Лондон:  Дэвид Райа,  Бен Уайт (Майлс Льюис-Скелли 31'),  Вильям Салиба,  Юрриен Тимбер,  Пьеро Инкапье,  Эберечи Эзе,  Мартин Субименди,  Деклан Райс,  Букайо Сака,  Виктор Дьёкереш,  Габриэл Мартинелли
Вулверхэмптон:  Сэм Джонстон,  Давид Мёллер Вольфе,  Ладислав Крейчи,  Мэтт Доэрти,  Тоте Антонио Гомеш,  Эммануэль Агбаду,  Йерсон Москера,  Андре,  Жуан Гомес,  Хван Хи Чан,  Йёрген Странн Ларсен

«Арсенал» с 36 очками возглавляет АПЛ, «Вулверхэмптон» с 2 баллами замыкает таблицу.