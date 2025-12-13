Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от своей игры в матче 16-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).

«Не могу сказать, что я уже набрал оптимальную форму. Я до сих пор борюсь с последствиями травмы. Постепенно все приходит в норму, но нужно ещё время, мне помогает работа, которую я провожу совместно с физиотерапевтами команды. Главное — не делать слишком много и чересчур рано. По сути, это ежедневный процесс.

Честно говоря, я не забегаю слишком далеко вперёд. Из-за травмы я ранее выбыл на три месяца, мне просто нужно вернуть себе оптимальную форму. Я знаю, на что я способен, когда полностью здоров, надеюсь, это случится уже скоро», — цитирует слова Палмера BBC.

«Челси» с 28 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.