Экс-защитник «Спартака» Виталий Дьяков назвал главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова наиболее подходящим вариантом на вакантную аналогичную должность в столичном клубе.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Иностранный тренер — это всегда хорошо и очень интересно. Но если мы возьмём последних иностранных специалистов в "Спартаке" — только Ваноли смог выиграть Кубок России. Я не вижу сейчас логики в тренере-иностранце. Лучше поискать кого-то у себя под носом. "Спартаку" нужен тренер, который наладит дисциплину в команде. Это самый важный момент, поскольку игровой дисциплины футболистам явно не хватает. Тренер по типу Станислава Черчесева пришёлся бы ко двору. Мне было бы очень интересно понаблюдать за его работой в "Спартаке". Если говорить про Андрея Талалаева, то не могу ничего сказать. Для меня Черчесов — отличный вариант. Хотя это очень маловероятно, потому что Станислав Саламович уже при клубе.

"Спартак" в любом случае самый обсуждаемый клуб. Кого бы они не взяли, реакция будет одна и та же. Когда пойдут первые победы, то все начнут называть "красно-белых" претендентами на чемпионство. Если будут поражения — фанаты сразу будут увольнять главного тренера. Я не могу сказать, что сейчас в мыслях у руководства "Спартака"… Но мне кажется, что в итоге возьмут иностранца. На сегодняшний день очень трудно пригласить топового тренера в РПЛ. Поэтому опять возьмут специалиста из какого-нибудь "Базеля". Но когда говорили о возможном приходе Риеры — это было интересно. В этом есть логика, потому что у него есть тренерский опыт, хорошая игровая карьера и самое важное — знание русского языка», — цитирует Дьякова «Советский спорт».

Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год, специалист вместе с «красно-белыми» стал серебряным призером РПЛ.

На данный момент «Спартак» остался без главного тренера, когда в ноябре ушел в отставку Деян Станкович. «Красно-белые» по итогам первой части сезона занимает 6-е место, набрав 29 очков.