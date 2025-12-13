Экс-защитник «Спартака» Виталий Дьяков назвал главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова наиболее подходящим вариантом на вакантную аналогичную должность в столичном клубе.

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Иностранный тренер — это всегда хорошо и очень интересно.  Но если мы возьмём последних иностранных специалистов в "Спартаке" — только Ваноли смог выиграть Кубок России.  Я не вижу сейчас логики в тренере-иностранце.  Лучше поискать кого-то у себя под носом. "Спартаку" нужен тренер, который наладит дисциплину в команде.  Это самый важный момент, поскольку игровой дисциплины футболистам явно не хватает.  Тренер по типу Станислава Черчесева пришёлся бы ко двору.  Мне было бы очень интересно понаблюдать за его работой в "Спартаке".  Если говорить про Андрея Талалаева, то не могу ничего сказать.  Для меня Черчесов — отличный вариант.  Хотя это очень маловероятно, потому что Станислав Саламович уже при клубе.

"Спартак" в любом случае самый обсуждаемый клуб.  Кого бы они не взяли, реакция будет одна и та же.  Когда пойдут первые победы, то все начнут называть "красно-белых" претендентами на чемпионство.  Если будут поражения — фанаты сразу будут увольнять главного тренера.  Я не могу сказать, что сейчас в мыслях у руководства "Спартака"… Но мне кажется, что в итоге возьмут иностранца.  На сегодняшний день очень трудно пригласить топового тренера в РПЛ.  Поэтому опять возьмут специалиста из какого-нибудь "Базеля".  Но когда говорили о возможном приходе Риеры — это было интересно.  В этом есть логика, потому что у него есть тренерский опыт, хорошая игровая карьера и самое важное — знание русского языка», — цитирует Дьякова «Советский спорт».

Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год, специалист вместе с «красно-белыми» стал серебряным призером РПЛ.

На данный момент «Спартак» остался без главного тренера, когда в ноябре ушел в отставку Деян Станкович.  «Красно-белые» по итогам первой части сезона занимает 6-е место, набрав 29 очков.