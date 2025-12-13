В 16-м туре АПЛ «Челси» будет принимать «Эвертон» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало поединка в 18:00 мск.

«Челси» без побед уже третий тур, а недавнее поражение от «Аталанты» в Лиге чемпионов продлило безвыигрышную серию команды до четырех поединков. Сегодня «аристократы» постараются прервать свою полосу неудач.

Однако позволит ли «Эвертон» хозяевам победить? «Ириски» в последнее время очень хорошо смотрятся и 4 победы в 5 матчах АПЛ это прекрасно демонстрируют. За последние 2 матча гости ни разу не пропустили. Удастся ли им сохранить свою сухую серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Букмекеры: 1.74 — победа «Челси», 4.85 — победа «Эвертона», 3.95 — ничья.

Искусственный интеллект предсказал «Челси» крупную победу со счетом 5:1.

Трансляция матча

