В 16-м туре АПЛ «Челси» будет принимать «Эвертон» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало поединка в 18:00 мск.
«Челси» без побед уже третий тур, а недавнее поражение от «Аталанты» в Лиге чемпионов продлило безвыигрышную серию команды до четырех поединков. Сегодня «аристократы» постараются прервать свою полосу неудач.
Однако позволит ли «Эвертон» хозяевам победить? «Ириски» в последнее время очень хорошо смотрятся и 4 победы в 5 матчах АПЛ это прекрасно демонстрируют. За последние 2 матча гости ни разу не пропустили. Удастся ли им сохранить свою сухую серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.74 — победа «Челси», 4.85 — победа «Эвертона», 3.95 — ничья.
- Искусственный интеллект предсказал «Челси» крупную победу со счетом 5:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.