Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах армейской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Стабильная игра армейцев стала неожиданностью?  По итогам первой части они на четвертом месте.  Начало было неплохое, но в конце команда недобрала очков.

Думаю, что ЦСКА необходим хороший центрфорвард.  И мне кажется, что нужно укрепить оборону.  Средняя линия, на мой взгляд, очень хорошая.  Это касается и фланговых игроков, и центральных.  Зимой ЦСКА должен приобрести форварда уровня Вагнера, Жо или Олича.

Как оценю работу Челестини?  Посмотрим в конце сезона.  Вообще, работу любого тренера надо оценивать по конечному результату.  Сейчас у нас в чемпионате те же лидеры, которые и были: "Зенит" и "Краснодар".  Я бы еще отметил "Локомотив", вектор развития железнодорожников построен абсолютно верно.

Будет ли усилением для армейцев, если в клуб придет Баринов?  Для армейцев Баринов — хороший игрок в центральной позиции.  Он играет в обороне так же успешно, как поддерживает атакующие действия.  Это игрок современной формации.  Сегодня игрок центральной позиции должен успешно играть в атаке и хорошо выполнять оборонительные действия.

Конечно, это будет огромное усиление для клуба.  Сейчас в ЦСКА есть и Обляков, и Кисляк, но появление Баринова будет только усилением.  Я считаю, что если ЦСКА еще приобретет центрфорварда хорошего уровня, то будет бороться за высокие места.

Ну и, конечно, надо усилить оборону.  Дивеев выглядит хорошо, Мойзес — хороший игрок, Лукин — перспективный футболист, Абдулкадыров — молодой, перспективный россиянин, но, к примеру, Жоао Виктор — однозначно не уровень ЦСКА», — сказал Газзаев «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 4 балла.