Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах армейской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Стабильная игра армейцев стала неожиданностью? По итогам первой части они на четвертом месте. Начало было неплохое, но в конце команда недобрала очков.

Думаю, что ЦСКА необходим хороший центрфорвард. И мне кажется, что нужно укрепить оборону. Средняя линия, на мой взгляд, очень хорошая. Это касается и фланговых игроков, и центральных. Зимой ЦСКА должен приобрести форварда уровня Вагнера, Жо или Олича.

Как оценю работу Челестини? Посмотрим в конце сезона. Вообще, работу любого тренера надо оценивать по конечному результату. Сейчас у нас в чемпионате те же лидеры, которые и были: "Зенит" и "Краснодар". Я бы еще отметил "Локомотив", вектор развития железнодорожников построен абсолютно верно.

Будет ли усилением для армейцев, если в клуб придет Баринов? Для армейцев Баринов — хороший игрок в центральной позиции. Он играет в обороне так же успешно, как поддерживает атакующие действия. Это игрок современной формации. Сегодня игрок центральной позиции должен успешно играть в атаке и хорошо выполнять оборонительные действия.

Конечно, это будет огромное усиление для клуба. Сейчас в ЦСКА есть и Обляков, и Кисляк, но появление Баринова будет только усилением. Я считаю, что если ЦСКА еще приобретет центрфорварда хорошего уровня, то будет бороться за высокие места.

Ну и, конечно, надо усилить оборону. Дивеев выглядит хорошо, Мойзес — хороший игрок, Лукин — перспективный футболист, Абдулкадыров — молодой, перспективный россиянин, но, к примеру, Жоао Виктор — однозначно не уровень ЦСКА», — сказал Газзаев «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 4 балла.