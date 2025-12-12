«Болонья» одолела «Сельту» со счетом 2:1.

Фрагмент матча «Сельта» — «Болонья» globallookpress.com

Единственный гол у испанской команды записал на свой счет Брайан Сарагоса на 17-й минуте.

В составе «Болоньи» дублем отметился Федерико Бернардеский, отличившись на 66-й и 75-й минутах.

Результат матча Сельта Виго 1:2 Болонья Болонья 1:0 Брайан Сарагоса 17' 1:1 Федерико Бернардески 66' пен. 1:2 Федерико Бернардески 75' Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Серхио Каррейра, Оскар Мингуэза ( Хави Руэда 67' ), Михайло Ристич, Франсиско Пейнадо ( Мигел Роман Гонсалес 79' ), Илаш Мориба, Уиллот Сведберг ( Яго Аспас 67' ), Брайан Сарагоса ( Уго Альварес 46' ), Борха Иглесиас ( Ферран Жуджла 67' ) Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Хараламбос Ликояннис, Торбьёрн Хеггем, Эмиль Хольм, Джованни Фаббиан, Томмазо Побега, Никола Моро ( Йенс Одгор 88' ), Сантьяго Кастро ( Риккардо Орсолини 80' ), Джонатан Роу ( Николо Камбьяги 67' ), Федерико Бернардески ( Тёйс Даллинга 80' ) Жёлтые карточки: Йонуц Раду 87', Хави Руэда 90+2', Илаш Мориба 90+6' — Эмиль Хольм 84'

Статистика матча 1 Удары в створ 4 1 Удары мимо 8 50 Владение мячом 50 0 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 12 Фолы 15

После этого матча «Болонья» занимает 13-е место в таблице с 11-ю баллами, а «Сельта» — на 19-й строчке с 9-ю баллами.

«Стяуа» обыграл «Фейеноорд» со счетом 4:3.

У румынской команды отличились Сиябонга Нгезана на 11-й минуте, Михай Тома на 54-й минуте, Мамаду Тьям на 87-й и Флорин Тэнасе на 90+5-й минуте.

В составе «Фейеноорда» голы забили Каспер Тенгстедт на 41-й минуте, Квинтен Тимбер на 44-й минуте и Лео Сауэр на 51-й минуте.

«Стяуа» занимает 27-е место в таблице с 6-ю очками, а «Фейеноорд» — на 30-й позиции (3).

«Фрайбург» обыграл «Зальцбург» со счетом 1:0.

Единственный гол у немецкой команды записал на свой счет Филипп Линхарт на 50-й минуте.

После этого матча «Фрайбург» занимает 5-е место в таблице с 14-ю очками в активе. «Зальцбург» — на 31-й позиции (3 балла).