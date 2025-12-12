«Болонья» одолела «Сельту» со счетом 2:1.

Фрагмент матча «Сельта» — «Болонья»
Единственный гол у испанской команды записал на свой счет Брайан Сарагоса на 17-й минуте.

В составе «Болоньи» дублем отметился Федерико Бернардеский, отличившись на 66-й и 75-й минутах.

После этого матча «Болонья» занимает 13-е место в таблице с 11-ю баллами, а «Сельта» — на 19-й строчке с 9-ю баллами.

«Стяуа» обыграл «Фейеноорд» со счетом 4:3.

У румынской команды отличились Сиябонга Нгезана на 11-й минуте, Михай Тома на 54-й минуте, Мамаду Тьям на 87-й и Флорин Тэнасе на 90+5-й минуте.

В составе «Фейеноорда» голы забили Каспер Тенгстедт на 41-й минуте, Квинтен Тимбер на 44-й минуте и Лео Сауэр на 51-й минуте.

«Стяуа» занимает 27-е место в таблице с 6-ю очками, а «Фейеноорд» — на 30-й позиции (3).

«Фрайбург» обыграл «Зальцбург» со счетом 1:0.

Единственный гол у немецкой команды записал на свой счет Филипп Линхарт на 50-й минуте.

После этого матча «Фрайбург» занимает 5-е место в таблице с 14-ю очками в активе.  «Зальцбург» — на 31-й позиции (3 балла).