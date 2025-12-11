«Сельта» и «Болонья» подходят к очному матчу в Лиге Европы в разных игровых ритмах, но с одинаково высокими турнирными ставками. Галисийцы недавно шокировали Испанию победой над «Реалом» и демонстрируют яркий, результативный футбол дома, но нестабильность и проблемы в обороне всё ещё дают о себе знать — три пропущенных мяча от «Лудогорца» тому подтверждение. Итальянцы же проводят один из самых ровных сезонов за последние годы: «Болонья» претендует на зону ЛЧ в Серии А, почти не проигрывает и остаётся одной из самых организованных команд турнира в обороне. В ЛЕ они идут в группе лидеров, уверенно играют на выезде и показывают сбалансированный футбол. На фоне контрастных стилей и текущей турнирной ситуации очная встреча приобретает особую интригу и важность

10' Пока острее и активней атакует итальянская команда.

08' Затяжной получилось атака «Болоньи», всё тот же Роу подавал с левого фланга, в сторону Бернандески, но Федерико сфолил. На этом атака закончилось.

07' Пошла подача в штрафную хозяев, но Роу не дотянулся до мяча.

06' Вот и первый удар в створ ворот в исполнении Бернандески, но по позиции вратаря.

05' Вылечили Родригеса, продолжит игру испанец.

04' Наступил Фабиан на пятку Хави Родригесу, что аж бутсу потерял футболист. Пауза для оказания помощи.

Статистика матча 65 Владение мячом 35 1 Фолы 1

03' Пока без ворот играют команды.

02' В неторопливом темпе начался матч.

01' Матча начался. С центра разыграли гости.

До матча

23:00 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:55 Команды появились на поле. Матч скоро начнётся.

22:50 В Виго переменная облачность, +11 градусов.

22:40 Главный арбитр матча — Раду Петреску (Румыния).

22:35 Матч пройдёт в городе Виго (Испания), на стадионе «Абанка Балаидос», вместимость арены — 24791 зрителей.

Стартовые составы команд

Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Михайло Ристич, Серхио Каррейра, Фран Бельтран, Илаш Мориба, Оскар Мингеса, Уиллот Сведберг, Брайан Сарагоса, Борха Иглесиас.

Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм, Торбьёрн Хеггем, Хараламбос Ликояннис, Хуан Миранда, Никола Моро, Томмазо Побега, Джованни Фаббьян, Джонатан Роу, Федерико Бернардески, Сантьяго Кастро.

Сельта

«Сельта» провела один из лучших матчей сезона, обыграв «Реал» в Мадриде — 2:0. Оба гола оформил Уиллиот Сведберг, а после удаления у соперника команда контролировала концовку и довела встречу до победы. Галисийцы поднялись на 10-е место в Ла Лиге, отставая от еврокубков на пять очков. После 15 туров у «Сельты» четыре победы, семь ничьих и четыре поражения при разнице мячей 18:19. Но стабильности по-прежнему нет: поражение от «Лудогорца» 2:3 в Болгарии подчёркивает проблемы в обороне — три пропущенных мяча к 62-й минуте. В ЛЕ команда идёт десятой в сводной таблице с тремя победами и двумя поражениями. Дома в текущем розыгрыше «Сельта» максимально результативна — победы 2:1 над «Ниццей» и «ПАОКом». В Примере галисийцы часто играют зрелищно: забивают в большинстве домашних матчей, но неизменно пропускают — 12 игр подряд с голом в свои ворота. У команды остаются кадровые потери: нет Айду, Черви, Ристича, под вопросом Дюран.

Болонья

«Болонья» продолжает стабильный сезон в Серии А. После 14 туров команда занимает пятое место, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на два очка. В Риме «россоблу» взяли очко у «Лацио» — 1:1: пропустили на 38-й минуте, но быстро восстановили равновесие благодаря голу Йенса Одгора. На внутренней арене клуб также пробился в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Парму» 2:1. В Лиге Европы команда показывает качественный футбол: победа 4:1 над «Зальцбургом» — наиболее яркое подтверждение стабильности атакующей группы. После пяти туров у «Болоньи» восемь очков — на два меньше, чем требуется для топ-8. На выезде итальянцы уступили лишь «Астон Вилле» 0:1, но затем одолели «ФКСБ» 2:1. В целом «россоблу» в хорошей форме: одно поражение в 15 матчах, голы в шести играх подряд, результативность в гостях — забивают в 6 из 7 последних встреч. За пять туров ЛЕ команда пропустила всего четыре мяча, оставаясь одним из наиболее организованных коллективов в оборонительной фазе.

Личные встречи

Ранее «Сельта» и «Болонья» друг с другом не встречались.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.77.