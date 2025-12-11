Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен поделился своим мнением по поводу уровня российской Премьер-лиги.

Гаэтан Перрен globallookpress.com

«У РПЛ хороший уровень, при этом она имеет отличия в плане футбола. "Краснодар" для меня лучшая команда в чемпионате России. Все хорошо, я счастлив», — цитирует Перрена ТАСС.

За «быков» 29-летний француз играет с лета 2025 года. Всего сыграл за команду 12 матчей в РПЛ, забил один мяч и отметился 3 ассистами. Ранее он выступал за «Осер», в составе которого был одним из самых ярких футболистов Лиги 1.

После первой части сезона «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ с 40 очками. Чемпионат России возобновится в марте.