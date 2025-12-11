Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой резко высказался о роли Даниеля Себальоса в нынешнем «Реале».​

Даниель Себальос globallookpress.com

«Себальос — это обычный футболист ФНЛ. Я в шутку говорю. Мне не нравилось, когда в прошлом году кто-то из экспертов и комментаторов хвалил Себальоса, когда он играл из‑за того, что три футболиста получили травмы. Я уже лет восемь смотрю за ним. Себальос — футболист второго дивизиона. Я не знаю, как он держится в составе Реала, — цитирует Мостового "Чемпионат".​

В текущем сезоне 2025/26 в Ла Лиге Себальос провел семь матчей, проведя на поле в сумме 237 минут и не отметившись голами или результативными передачами.