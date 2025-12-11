"Ньюкасл" набрал 10 очков и занимает 12-е место в общей таблице, "Байер" с 9 баллами остался на 20-й позиции.

Алекс Гримальдо на 88-й минуте восстановил паритет и установил окончательный счет в матче.

Энтони Гордон реализовал пенальти на 51-й минуте и сравнял счет, Льюис Майли вывел «сорок вперед на 74-й минуте.

«Байер» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкасом» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

2.28

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Базель» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка «Вилланы» сразу возьмут свое

Футбол•Сегодня 00:53 «Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 00:53 «Атлетик» — ПСЖ: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 00:52 «Бенфика» — «Наполи»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Вчера 22:48 «Карабах» — «Аякс»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:02 Пощады не будет: станет ли Гвардиола тем, кто поставит крест на карьере Алонсо в «Реале»?

Футбол•Вчера 14:51 Финальный подвиг Неймара: спас «Сантос», но заслуживает ли вызова в сборную Бразилии?

Футбол•Вчера 14:26 Холанн против Мбаппе: кто лучше адаптировался к новой реальности?

Футбол•Вчера 10:53 Убийство «групп смерти»: как ЧМ-2026 уничтожил главную фишку турнира

Футбол•09/12/2025 16:08 Призраки прошлого: почему «Арсенал» больше нельзя назвать явным претендентом на титул

Выбор читателей

Футбол•07/12/2025 00:26 В «Ливерпуле» всё горит: подарили ничью «Лидсу», а Салах грозится уйти

Футбол•08/12/2025 09:16 «Я не считаю себя проблемой». Почему слова Салаха — эгоизм и неуважение по отношению к «Ливерпулю»

Футбол•08/12/2025 17:47 Алексей Сафонов: Только «Динамо» может забить четыре мяча и сыграть 1:1

Бои•05/12/2025 14:26 Снова Нурмагомедов: 7 звезд ММА за пределами США, кого стоит подписать UFC

Футбол•09/12/2025 11:38 Последний танец на «Энфилде»: что мы знаем о будущем Салаха в «Ливерпуле»

Самое интересное

Футбол•13/10/2025 17:11 Когда успех бьет по ногам: что не так с календарем современного футбола

Футбол•13/10/2025 15:23 Ошибки футурологов: восемь футбольных прогнозов, которые не сбылись за 25 лет

Футбол•13/10/2025 11:45 Протест ради результата. Как немецкие болельщики отменили футбол по понедельникам

Футбол•11/10/2025 16:38 У Месси появился достойный наследник. Аргентина может спать спокойно