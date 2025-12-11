«Байер» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкасом» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.
Автогол Бруно Гимарайнша вывел «фармацевтов» вперед на 13-й минуте.
Энтони Гордон реализовал пенальти на 51-й минуте и сравнял счет, Льюис Майли вывел «сорок вперед на 74-й минуте.
Алекс Гримальдо на 88-й минуте восстановил паритет и установил окончательный счет в матче.
Результат матча
БайерЛеверкузен2:2НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Энтони Гордон 51' пен. 0:2 Льюис Майли 74' 1:2 Алехандро Гримальдо 88'
Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих, Артур (Луак Баде 90'), Алейш Гарсия, Ибрахим Маца, Малик Тилльман (Клаудио Эчеверри 85'), Эрнест Поку (Нейтан Телла 71'), Патрик Шик (Кристиан Мишель Кофане 46')
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Дэниел Бёрн, Малик Тшау, Тино Ливраменто, Харви Льюис Барнс (Джейкоб Мёрфи 78'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Льюис Холл, Энтони Гордон, Ник Вольтемаде, Жоэлинтон (Льюис Майли 60')
Жёлтые карточки: Эрнест Поку 47', Алейш Гарсия 50' — Малик Тшау 21', Арон Ремсдейл 82'
"Ньюкасл" набрал 10 очков и занимает 12-е место в общей таблице, "Байер" с 9 баллами остался на 20-й позиции.