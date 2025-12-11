Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев выразил удовлетворение своей игрой в 2025 году, но отметил, что хотел бы увеличить количество результативных действий во второй части сезона.

«Надо больше работать, трудиться. Понятно, что нет результативных действий, но я делаю все, чтобы создавать моменты и так далее. Не получается, не везет, но через труд, я надеюсь, все это придет, потому что я собой доволен, той работой, которую я проделал. Поэтому, я думаю, рано или поздно мне воздастся», — сказал Бакаев «Матч ТВ».

В субботу «Акрон» проиграл в гостях «Зениту» со счетом 0:2. Команда с 21 очком находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Бакаев сыграл в этом сезоне 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.