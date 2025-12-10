«Тоттенхэм» уверенно обыграл пражскую «Славию» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
На 26-й минуте игрок «Славии» Давид Зима оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
В составе «Тоттенхэма» также отличились Мохаммед Кудус на 50-й минуте и Хави Симонс на 79-й минуте (оба гола — с пенальти).
Результат матча
ТоттенхэмЛондон3:0Славия ППрага
1:0 Мохаммед Кудус 50' пен. 2:0 Ксави Симонс 79' пен.
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро (Бен Дэвис 68'), Жоау Палинья, Арчи Грей (Папе Сарр 58'), Мохаммед Кудус (Матис Тель 58'), Ксави Симонс, Вильсон Одобер (Лукас Бергвалль 76'), Ришарлисон (Рандаль Коло Муани 68')
Славия П: Индржих Станек, Давид Доудера, Давид Зима (Томаш Влчек 60'), Иго Огбу, Штепан Халоупек (Христос Зафейрис 60'), Томаш Голеш (Эрик Прекоп 60'), Моймир Хитил, Юссуфа Саньянг (Юссуфа Мбоджи 80'), Михал Садилек (Мухаммед Чам 76'), Лукаш Провод, Дэвид Мозес
Жёлтые карточки: Микки ван де Вен 15', Жоау Палинья 40' — Штепан Халоупек 13', Иго Огбу 28', Юссуфа Саньянг 48', Давид Зима 56'
После этого матча «Тоттенхэм» занимает 8-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 11-ю очками в активе. «Славия» располагается на 32-й строчке с 3 баллами.