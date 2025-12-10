«Тоттенхэм» уверенно обыграл пражскую «Славию» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 26-й минуте игрок «Славии» Давид Зима оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

В составе «Тоттенхэма» также отличились Мохаммед Кудус на 50-й минуте и Хави Симонс на 79-й минуте (оба гола — с пенальти).

Результат матча Тоттенхэм Лондон 3:0 Славия П Прага 1:0 Мохаммед Кудус 50' пен. 2:0 Ксави Симонс 79' пен. Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро ( Бен Дэвис 68' ), Жоау Палинья, Арчи Грей ( Папе Сарр 58' ), Мохаммед Кудус ( Матис Тель 58' ), Ксави Симонс, Вильсон Одобер ( Лукас Бергвалль 76' ), Ришарлисон ( Рандаль Коло Муани 68' ) Славия П: Индржих Станек, Давид Доудера, Давид Зима ( Томаш Влчек 60' ), Иго Огбу, Штепан Халоупек ( Христос Зафейрис 60' ), Томаш Голеш ( Эрик Прекоп 60' ), Моймир Хитил, Юссуфа Саньянг ( Юссуфа Мбоджи 80' ), Михал Садилек ( Мухаммед Чам 76' ), Лукаш Провод, Дэвид Мозес Жёлтые карточки: Микки ван де Вен 15', Жоау Палинья 40' — Штепан Халоупек 13', Иго Огбу 28', Юссуфа Саньянг 48', Давид Зима 56'

Статистика матча 10 Удары в створ 5 2 Удары мимо 5 53 Владение мячом 47 8 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 12 Фолы 13

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 8-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 11-ю очками в активе. «Славия» располагается на 32-й строчке с 3 баллами.