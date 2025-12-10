Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о конфликте нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха с главным тренером команды Арне Слотом.

Андрей Аршавин globallookpress.com

Напомним, что египтянин раскритиковал решения наставника «мерсисайдцев». В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Интером» Салах не был включен в заявку команды.

«Большие игроки часто с этим сталкиваются, когда начинают садиться на скамейку. Они всегда думают, что в порядке, однако наступает момент, когда другой игрок может быть хуже по мастерству, чем ты, но моложе, физически сильнее, быстрее бежит, а ты делаешь всё медленнее. Обидно это воспринимать, тем более Салах в прошлом сезоне вообще был лучшим игроком, да?

С другой стороны, находясь на руководящей должности, тренер должен так поступать, он должен управлять командой, даже если его выгонят через неделю. Пока он тренер — он главный», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 13 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.