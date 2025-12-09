Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля» globallookpress.com

«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Энрике, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Тюрам.

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Макаллистер, Джонс, Гравенберх, Исак, Экитике.

Матч между этими командами стартует сегодня, 9-го декабря в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Интер» располагается на 4-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе. «Ливерпуль» занимает 13-ю строчку с 9-ю баллами.