прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.05

9 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Интер» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Интер»

Турнирное положение: миланский коллектив имеет отличные шансы для того, чтобы напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В настоящий момент команда из Милана имеет в своем активе 12 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

«Нерадзурри» за пять матчей смогли забить целых 12 мячей, а пропустили всего три.

Последние матчи: в прошлых играх Лиги чемпионов миланцы уступили «Атлетико» (1:2) и выиграли у «Кайрата» (2:1).

В чемпионате Италии же «черно-синие» разгромили «Комо» (4:0), победили «Пизу» (2:0), но проиграли «Милану» (0:1).

Не сыграют: травмированы Маттео Дармиан, Дензел Дюмфрис, Томас Паласиос и Раффаэле Ди Дженнаро.

Состояние команды: подопечные Кристиану Киву являются фаворитами как чемпионата, так и Кубка Италии, а вот в Лиге чемпионов «Интеру», конечно, будет сложнее.

«Интер», безусловно, не испытает проблем с выходом в плей-офф, а вот далее уже будет намного сложнее, ведь соперники будут только сильнее и сильнее.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив пока что не входит в число команд, которые проходят сразу в 1/8 финала турнира, но вот с выходом в 1/16 финала проблем быть не должно.

Сейчас у «красных» девять очков и 13-я строчка в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы смогли десять раз поразить ворота соперника и восемь раз пропустили в свои.

Последние матчи: в Лиге чемпионов команда из одноименного города переиграла «Реал» (1:0), но проиграла ПСВ (1:4).

В АПЛ же коллектив из Ливерпуля сыграл вничью с «Лидсом» (3:3) и «Сандерлендом» (1:1), но выиграл у «Вест Хэма» (2:0).

Не сыграют: в лазарете Стефан Байчетич, Люк Чемберс, Джереми Фримпонг, Джеованни Леони и Рис Уильямс.

Состояние команды: подопечные Арне Слота проваливают последние матчи и уже не претендуют на чемпионский титул в АПЛ. «Ливерпуль» уже вряд ли на что-то сможет рассчитывать в чемпионате, а вот в Лиге чемпионов выйдет в плей-офф, а далее уже все возможно.

Последние результаты не могли не сказаться на позициях Арне Слота. Все больше слухов о возможном увольнении тренера со своего поста. После последнего матча с критикой в адрес тренера выступил Мохамед Салах, поэтому руководству придется выбирать между игроком и тренером.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» выиграл только 1 из последних 6 матчей

«Интер» победил в 3 последних матчах

В последнем очном матче в 2022 году «Интер» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ливерпуля» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.18.

Прогноз: команды играют результативно, поэтому вполне могут забить много.

Ставка: тотал больше 3 за 2.05.

Прогноз: «Ливерпуль» остается сильной командой и команды вполне могут сыграть вничью, потому что являются примерно равными.

Ставка: ничья за 3.65.

Дерзкая ставка

