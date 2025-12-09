Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил поддержку наставнику «Реала» Хаби Алонсо перед очной встречей в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Удивляет ли, что завтра работа Хаби может оказаться под угрозой?  Нет...  Вы спрашиваете меня о будущем Хаби, а я просто желаю ему всего наилучшего, потому что очень его уважаю.  Но ответа я не знаю.  Вы же знаете положение дел — я далеко и не живу здесь.

Сочувствую ли я Хаби Алонсо сейчас?  Конечно.  Мы работали вместе два с половиной года (в "Баварии"), и это было невероятно.  У нас было много общего.  Но "Барселона" и "Реал" — самые сложные клубы для тренера из-за давления и атмосферы.  Сезон складывается тяжело, и все вращается вокруг побед...  А когда не побеждаешь, знаешь, что происходит.  Со мной такое случилось в прошлом сезоне.  Но Хаби способен выбраться из этой ситуации.

Эту команду "Реала" под руководством Хаби можно сравнить с моей?  Ни одна команда не сравнится с моей, мои команды впечатляют (подмигивает и улыбается).  Каждая команда уникальна.

В спорте нужно постоянно расти, шаг за шагом.  Есть разные этапы.  Побеждают те, кто прогрессирует в течение сезона.  И в этом процессе бывают моменты, когда уровень выступлений падает из-за травм, непредвиденных обстоятельств и так далее.  Я хочу, чтобы в октябре команда была лучше, чем в сентябре, и так постоянно.  И в конце сезона будет вынесен вердикт», — сказал Гвардиола As.

Матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов состоится завтра, 10-го декабря в 23:00 по мск.  Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.