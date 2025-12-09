Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил поддержку наставнику «Реала» Хаби Алонсо перед очной встречей в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Удивляет ли, что завтра работа Хаби может оказаться под угрозой? Нет... Вы спрашиваете меня о будущем Хаби, а я просто желаю ему всего наилучшего, потому что очень его уважаю. Но ответа я не знаю. Вы же знаете положение дел — я далеко и не живу здесь.

Сочувствую ли я Хаби Алонсо сейчас? Конечно. Мы работали вместе два с половиной года (в "Баварии"), и это было невероятно. У нас было много общего. Но "Барселона" и "Реал" — самые сложные клубы для тренера из-за давления и атмосферы. Сезон складывается тяжело, и все вращается вокруг побед... А когда не побеждаешь, знаешь, что происходит. Со мной такое случилось в прошлом сезоне. Но Хаби способен выбраться из этой ситуации.

Эту команду "Реала" под руководством Хаби можно сравнить с моей? Ни одна команда не сравнится с моей, мои команды впечатляют (подмигивает и улыбается). Каждая команда уникальна.

В спорте нужно постоянно расти, шаг за шагом. Есть разные этапы. Побеждают те, кто прогрессирует в течение сезона. И в этом процессе бывают моменты, когда уровень выступлений падает из-за травм, непредвиденных обстоятельств и так далее. Я хочу, чтобы в октябре команда была лучше, чем в сентябре, и так постоянно. И в конце сезона будет вынесен вердикт», — сказал Гвардиола As.

Матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов состоится завтра, 10-го декабря в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.