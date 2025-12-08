Пресс-служба «Зенита» объявила планы команды на зимнее межсезонье. Футболисты питерского коллектива уже находятся в отпуске.

«8 декабря игроки основного состава сине-бело-голубых ушли в отпуск. Планируется, что 12 января команда под руководством Сергея Семака соберётся в Петербурге, после чего 14 января отправится в Катар на первые тренировочные сборы.

Второй и третий этапы подготовки к весенней части сезона пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах и продлятся до 25 февраля.

Подробная информация о датах проведения товарищеских матчей и соперниках будет опубликована дополнительно», — сказано в сообщении «Зенита».

Напомним, что в настоящий момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.