Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, вингер Мохамед Салах и еще несколько футболистов команды желают отставку главного тренера Арне Слота, сообщает журналист Джеймс Уотленд.
По данным источника, скандал разгорелся после того, как голландский специалист усадил на скамейку запасных Салаха, а тот обвинил в ответ его в неуважении к себе.
На защиту египтянина встал ван Дейк, а позже к нему присоединилась еще часть игроков, которые хотят, чтобы Слот покинул «Ливерпуль».
Голландец стал тренером мерсисайдцев летом 2024 года и в первый же сезон уверенно привел команду к чемпионскому титулу в АПЛ. Ранее он тренировал только в свой стране «Фейеноорд», АЗ и «Камбюр». Сейчас «Ливерпуль» идет девятым в таблице АПЛ с 23 очками.