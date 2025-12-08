Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, вингер Мохамед Салах и еще несколько футболистов команды желают отставку главного тренера Арне Слота, сообщает журналист Джеймс Уотленд.

Арне Слот globallookpress.com

По данным источника, скандал разгорелся после того, как голландский специалист усадил на скамейку запасных Салаха, а тот обвинил в ответ его в неуважении к себе.

На защиту египтянина встал ван Дейк, а позже к нему присоединилась еще часть игроков, которые хотят, чтобы Слот покинул «Ливерпуль».

Голландец стал тренером мерсисайдцев летом 2024 года и в первый же сезон уверенно привел команду к чемпионскому титулу в АПЛ. Ранее он тренировал только в свой стране «Фейеноорд», АЗ и «Камбюр». Сейчас «Ливерпуль» идет девятым в таблице АПЛ с 23 очками.