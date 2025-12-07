В воскресенье, 7 декабря, «Лацио» примет «Болонью» в рамках 14-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

03' Активно начинают обе команды, пробуя искать счастья в атаке.

01' Удар с левой ноги из пределов штрафной «Лацио» нанес Риккардо Орсолини, мяч всколыхнул сетку ворот Проведеля с внешней стороны.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Лацио».

До матча

19:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, вмещающем 68 530 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Микаэль Фаббри из Фаэнцы.

Стартовые составы команд

«Лацио»: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш, Гендузи, Башич, Катальди, Исаксен, Дзакканьи, Кастельянос.

«Болонья»: Равалья, Миранда, Казале, Хеггем, Цортеа, Побега, Одгор, Моро, Орсолини, Кастро, Камбьяги.

«Лацио»

Римляне привычно сражаются за выход в еврокубки.  Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.  При этом «Лацио» на 6 очков отстает от топ-6.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела успешно.  Римляне одолели «Милан» (1:0).  До того команда уступила тому же сопернику (0:1).  А вот поединок с «Лечче» завершился уверенной победой (2:0).  Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Лацио» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Римляне нынче не блещут стабильностью результатов.  Команда чередует успешные поединки с блеклыми.  Причем «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Болонья».  В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 поражениях.  Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Римляне намерены подтянуться к первой шестерке.

«Болонья»

«Борзые» намерены побороться за выход в Лигу чемпионов.  Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.  Причем «Болонья» на 4 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.  Предыдущий поединок команда провела удачно.  «Болонья» переиграла «Парму» (2:1).  До того команда была бита «Кремонезе» (1:3).  А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Ред Булл Зальцбург» (4:1).  При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

«Борзые» в последних поединках смотрелись весьма выгодно.  А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч.  При этом «Болонья» вполне преуспевает в плане реализации.  Команда способна дать бой любому оппоненту.  Отличный сезон выдает Риккардо Орсолини.  В его активе уже 6 результативных выстрелов в текущем чемпионате Италии.  Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  «Борзые» намерены найти свои шансы в контригре.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А.  Команды обменялись домашними победами, «Лацио» победил 3:0, «Болонья» 5:0.

За всю историю команды сыграли 155 матчей.  Оба коллектива победили по 57 раз, оставшиеся 41 игра завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60