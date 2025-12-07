В воскресенье, 7 декабря, «Лацио» примет «Болонью» в рамках 14-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

03' Активно начинают обе команды, пробуя искать счастья в атаке.

01' Удар с левой ноги из пределов штрафной «Лацио» нанес Риккардо Орсолини, мяч всколыхнул сетку ворот Проведеля с внешней стороны.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Лацио».

19:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, вмещающем 68 530 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Микаэль Фаббри из Фаэнцы.

Стартовые составы команд

«Лацио»: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш, Гендузи, Башич, Катальди, Исаксен, Дзакканьи, Кастельянос.



«Болонья»: Равалья, Миранда, Казале, Хеггем, Цортеа, Побега, Одгор, Моро, Орсолини, Кастро, Камбьяги.

«Лацио»

Римляне привычно сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы. При этом «Лацио» на 6 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела успешно. Римляне одолели «Милан» (1:0). До того команда уступила тому же сопернику (0:1). А вот поединок с «Лечче» завершился уверенной победой (2:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Лацио» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Римляне нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми. Причем «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Болонья». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 поражениях. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Римляне намерены подтянуться к первой шестерке.

«Болонья»

«Борзые» намерены побороться за выход в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Причем «Болонья» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Болонья» переиграла «Парму» (2:1). До того команда была бита «Кремонезе» (1:3). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Ред Булл Зальцбург» (4:1). При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

«Борзые» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч. При этом «Болонья» вполне преуспевает в плане реализации. Команда способна дать бой любому оппоненту. Отличный сезон выдает Риккардо Орсолини. В его активе уже 6 результативных выстрелов в текущем чемпионате Италии. Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Борзые» намерены найти свои шансы в контригре.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Команды обменялись домашними победами, «Лацио» победил 3:0, «Болонья» 5:0.

За всю историю команды сыграли 155 матчей. Оба коллектива победили по 57 раз, оставшиеся 41 игра завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60