В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» выиграла у «Хоффенхайма» со счетом 2:0.
Открыл счет в этой игре Юлиан Брандт на 43-й минуте. Точка в поединке была поставлена на 60-й минуте, когда забитым мячом отличился Нико Шлотербек.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд2:0ХоффенхаймХоффенхайм
1:0 Юлиан Брандт 43' 2:0 Нико Шлоттербек 60'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Аарон Ансельмино, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Ян Коуту (Юлиан Рюэрсон 90'), Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Джоб Беллингем 90'), Карим Адейеми (Карни Чуквуэмека 80'), Марсель Забитцер, Юлиан Брандт (Максимилиан Байер 80'), Серу Гирасси (Фабиу Силва 90')
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо, Альбиан Хайдари, Робин Гранач, Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер (Макс Мёрштедт 80'), Леон Авдуллаху, Гриша Прёмель (Ила Бебу 73'), Базумана Туре (Адам Гложек 80'), Тим Лемперте (Умут Тохумджу 73'), Фисник Аслани (Андрей Крамарич 62')
Жёлтые карточки: Бернардо 65' (Хоффенхайм), Альбиан Хайдари 68' (Хоффенхайм)
«Боруссия» продолжает быть в гонке за медали. Дортмундцы с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице. «Хоффейнхайм» остался пятым с 23 баллами.