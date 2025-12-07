В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» выиграла у «Хоффенхайма» со счетом 2:0.

Юлиан Брандт globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Юлиан Брандт на 43-й минуте. Точка в поединке была поставлена на 60-й минуте, когда забитым мячом отличился Нико Шлотербек.

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 2:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:0 Юлиан Брандт 43' 2:0 Нико Шлоттербек 60' Боруссия Д: Грегор Кобель, Аарон Ансельмино, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Ян Коуту ( Юлиан Рюэрсон 90' ), Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча ( Джоб Беллингем 90' ), Карим Адейеми ( Карни Чуквуэмека 80' ), Марсель Забитцер, Юлиан Брандт ( Максимилиан Байер 80' ), Серу Гирасси ( Фабиу Силва 90' ) Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо, Альбиан Хайдари, Робин Гранач, Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер ( Макс Мёрштедт 80' ), Леон Авдуллаху, Гриша Прёмель ( Ила Бебу 73' ), Базумана Туре ( Адам Гложек 80' ), Тим Лемперте ( Умут Тохумджу 73' ), Фисник Аслани ( Андрей Крамарич 62' ) Жёлтые карточки: Бернардо 65' (Хоффенхайм), Альбиан Хайдари 68' (Хоффенхайм)

Статистика матча 4 Удары в створ 3 2 Удары мимо 7 43 Владение мячом 57 7 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 7 Фолы 9

«Боруссия» продолжает быть в гонке за медали. Дортмундцы с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице. «Хоффейнхайм» остался пятым с 23 баллами.