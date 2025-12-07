В воскресенье на «Вестфаленштадион» сойдутся два претендента на зону Лиги чемпионов, которые проводят разные, но одинаково амбициозные сезоны. «Боруссия» пытается удержаться в группе лидеров на фоне нестабильной осени, «Хоффенхайм» — продолжить неожиданно зрелый подъём в верхнюю четвёрку.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

34' Бюргер навесил в штрафную, Антон выбил мяч головой.

33' Гирасси получил мяч у штрафной, сразу же накрыл его защитник.

30' У Лемперле был вариант отдать в штрафную на Туре, но решил сам пробить Тим метров с 20 – выше ворот.

29' С левого фланга навесил Свенссон, защитник снял мяч с головы Адейеми, уже готовился забивать Карим.

27' Антон головой выбил мяч из штрафной.

25' Угловой заработал Цоуфал.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 48 Владение мячом 52 1 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 3 Фолы 2

23' Брандт с правой пробил после смещения в центр, Бауман на месте.

21' Гирасси оказался в отличной позиции для удара после навеса Коуто, но не попал по мячу! Цоуфал немного мешал страйкеру, кажется.

19' Опасный угловой получился у «Хоффенхайма», мяч застрял в толпе после неудачной игры кулаком Кобеля. Но по воротам так никто и не пробил.

18' Адейеми обыграл соперника у лицевой линии и вроде бы заработал угловой — арбитр не согласен.

17' Уверенно на выходе сыграл Бауман, опередил Адейеми на фланге.

16' Лемперле навесил в штрафную, неточно получилось.

14' Бауман неуверенно сыграл на выходе! Из-за скользкого газона чуть не проехал мимо мяча вратарь, но всё-таки смог его перехватить.

13' Цоуфал нарушил правила в атаке.

10' Асслани не попал в створ из отличной позиции! Туре выиграл борьбу за мяч и вывел на удар партнёра, тот не воспользовался шансом!

08' Не дали пробить Адейеми! В штрафной под правую ногу убрал мяч Карим, Бюргер надёжно сыграл.

06' Хайдари сбил Брандта в центре поля, быстро возобновился матч.

04' Бюргер пробил издалека, прямо по центру ворот пошёл мяч, Кобель забрал.

02' Хозяева подали угловой, не получилось опасного момента.

01' Звучит стартовый свисток, поехали!

До матча

19:25 Не самая приятная погода для футбола сегодня в Дортмунде: около 11 градусов, ветер и дождь.

19:00 Судейская бригада матча: Флориан Бадштюбнер (главный), Маркус Шюллер и Филипп Хюве (ассистенты), Франк Вилленборг (4-й арбитр), Паскаль Мюллер (ВАР), Хольгер Хеншель (АВАР).

18:45 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Коуто, Забитцер, Нмеча, Свенссон, Адейеми, Брандт, Гирасси.

«Хоффенхайм»: Бауман, Цоуфал, Хайдари, Бернардо, Авдуллаху, Прёмель, Вюргер, Лемперле, Асслани, Туре.

«Боруссия» Дортмунд

Команда Нико Ковача подходит к туру в неоднозначном состоянии. В Бундеслиге у Дортмунда почти двухмесячная серия без поражений, но в целом форма неоднозначная. Яркие победы сменяются матчами, где команда не может выдержать темп или допускает слишком лёгкие ошибки. Поражение от «Байера» в Кубке Германии стало отражением этих колебаний — игра была равной, но решающий момент остался за соперником.

При этом поражение подчеркнуло ещё одну проблему, за весь сезон это первый матч, в котором дортмундцы не забили ни гола. И параллельно — четвёртая подряд встреча в Германии, в которой команда не сумела сыграть «на ноль». Лишь эпизодами «Боруссия» показывает ту плотность и агрессию, на которой строилась ещё весенняя серия, но полностью вернуть её пока не удаётся.

Положение в таблице заставляет двигаться быстрее. От «Баварии» дортмундцев отделяет девять очков — уже тревожный разрыв. До зимнего перерыва всего три тура, и Ковачу нужно выжимать максимум, чтобы команда не потеряла связь с вершиной. Плюс для дортмундцев — почти пустой лазарет. Единственная серьёзная потеря — Никлас Зюле, который восстанавливается после травмы пальца стопы. Максимилиан Байер вернулся в строй, Гирасси постепенно набирает тонус.

«Хоффенхайм»

Гости проводят, возможно, самый яркий сезон за последние годы. Команда Кристиана Ильцера поднимается по таблице с удивительной скоростью и при этом играет во взрослый, структурированный футбол. Шесть матчей без поражений в чемпионате, пять побед в этой серии, уверенная реализация моментов и надёжность в середине поля — это сочетание и выводит «Хоффе» в число открытий осени.

Победа 3:0 над «Аугсбургом» в прошлом туре стала первой «сухой» за пять матчей и показала ещё одно качество команды — умение добивать соперника, когда появляется пространство. До Дортмунда — всего два очка. Победа на выезде впервые за долгое время позволит «Хоффенхайму» ворваться в топ-4 и укрепить свой статус реального претендента на Лигу чемпионов.

Проблемы есть только в обороне: японец Коки Мачида выбыл до января, а Адам Гложек ещё не восстановился полностью. Однако ядро состава сохраняется, и структура игры от этого почти не страдает. Интересный нюанс: в Дортмунде «Хоффенхайм» чувствует себя гораздо свободнее, чем большинство середняков. В шести последних выездах на этот стадион — две победы, две ничьи и только два минимальных поражения. Это важный психологический фактор.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.