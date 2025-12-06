«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» в рамках 15-го тура АПЛ — 3:3.
Дублем в составе победителей отметился Юго Экитике (48', 50').
Доминик Калверт-Льюин сократил отставание с пенальти на 73-й минуте, Антон Стах двумя минутами позднее восстановил равенство в счете.
Доминик Собослай на 80-й минуте вновь вывел гостей вперед, Ао Танака в компенсированное время спас «Лидс» от поражения.
Результат матча
ЛидсЛидс2:3ЛиверпульЛиверпуль
0:1 Уго Экитике 48' 0:2 Уго Экитике 50' 1:2 Доминик Калверт-Льюин 73' пен. 2:2 Антон Стах 75' 2:3 Доминик Собослаи 80'
Лидс: Лукас Перри, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Джейден Богл, Яка Бийол (Бренден Ааронсон 65'), Антон Стах, Этан Ампаду, Илия Груев (Ао Танака 65'), Габриэль Гудмундссон, Доминик Калверт-Льюин, Ноа Окафор (Вильфред Ньонто 65')
Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Конор Брэдли (Алексис Мак Аллистер 68'), Флориан Вирц (Джо Гомес 68'), Доминик Собослаи, Кёртис Джонс, Райан Гравенберх, Уго Экитике (Александер Исак 84'), Коди Матес Гакпо (Ватару Эндо 83')
Жёлтые карточки: Джейден Богл 20', Габриэль Гудмундссон 26' — Конор Брэдли 45+3', Вирджил ван Дейк 81'
«Ливерпуль» с 23 очками поднялся на восьмое место в АПЛ, «Лидс» с 15 баллами также поднялся на 16-м месте в турнирной таблице