«Ливерпуль» с 23 очками поднялся на восьмое место в АПЛ, «Лидс» с 15 баллами также поднялся на 16-м месте в турнирной таблице

Доминик Собослай на 80-й минуте вновь вывел гостей вперед, Ао Танака в компенсированное время спас «Лидс» от поражения.

Доминик Калверт-Льюин сократил отставание с пенальти на 73-й минуте, Антон Стах двумя минутами позднее восстановил равенство в счете.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» в рамках 15-го тура АПЛ — 3:3.

2.54

Прогнозы•Завтра 19:30 «Фулхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставка «Орлам» ничего не светит?

Футбол•Сегодня 22:33 «Лидс» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 19:56 «Манчестер Сити» — «Сандерленд»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 18:11 «Астон Вилла» шокировала «Арсенал»: команда Артеты теряет отрыв от конкурентов

Футбол•Сегодня 17:28 «Астон Вилла» — «Арсенал»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 20:03 Везучие американцы и проблемы французов: победители и проигравшие жеребьевки ЧМ-2026

Футбол•Сегодня 15:36 Отмена Гусева: тренера «Динамо» осудили за критику Карпина и Лички

Футбол•Сегодня 13:02 Полный гид по ЧМ-2026: Мбаппе против Холанна, последний танец Месси и дебют Тухеля

Футбол•Сегодня 07:59 Первая лига. Верховенство «Факела», сказка «Спартака» из Костромы и бардак в «Торпедо»

Футбол•Вчера 18:51 Возвращение художника: как смена тренера спасла карьеру Головина в «Монако»

Выбор читателей

Футбол•01/12/2025 19:06 Виноваты все: десять футболистов, которые проваливают сезон «Ливерпуля»

Прочие•02/12/2025 08:19 Удар в спину: Александр Большунов снова сорвался и травмировал соперника

Футбол•04/12/2025 16:33 Работа над ошибками: что нужно сделать «Большой шестерке» АПЛ перед открытием трансферного окна

Бои•03/12/2025 13:33 Реванш Яна и Двалишвили, пятая защита Пантожи. Анонс карда UFC 323

Футбол•04/12/2025 13:15 Затмил Ямаля и восхитил Анчелотти: почему в «Челси» уверены, что Эстеван — будущий король футбола

Самое интересное

Футбол•13/11/2025 14:22 «Неймаризация» или лидерство? Главный вызов для Винисиуса в сборной Бразилии

Футбол•12/11/2025 15:58 От джокера до лидера «Манчестер Сити»: трансформация Жереми Доку

Футбол•11/11/2025 17:46 Из Лутона в Лондон: как Уильямс-Барнетт мечтает покорить АПЛ

Футбол•10/11/2025 21:10 Бездомный финал: почему УЕФА может задуматься о проведении главного матча ЛЧ за пределами Европы