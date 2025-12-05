В 15-м туре французской Лиги 1 «Лилль» примет «Марсель» на стадионе «Пьер Моруа». Игра начнется в 23:00 мск.
Обе команды идут на беспроигрышных сериях. «Лилль» победил в последних трех поединках, а «Марсель» имеет 3 победы и одну ничью. В предстоящем туре «доги» постараются сохранить место в топ-4. «Марсель» в случае победы временно возглавит турнирную таблицу.
Для гостей «Лилль» является непростым соперником. За 6 матчей у «олимпийцев» ни одной победы, при этом «Лилль» победил в трех случаях.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры: 2.44 на победу «Лилля», 3.60 на ничью, 2.95 на победу «Марселя».
- Искусственный интеллект: «Лилль» и «Марсель» сыграют вничью 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.