«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко за 21 матч.﻿ Команду возглавляет Мирослав Ромащенко , уступая лидеру воронежскому «Факелу» (48 очков).

Рекомендацию по назначению Кержакова руководству клуба дал бывший президент РФС Виталий Мутко. 43-летний специалист покинул казахстанский «Кайрат» в сентябре 2024 года, где работал последним.

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков назначен главным тренером екатеринбургского «Урала». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

2.17

Прогнозы•Завтра 14:00 «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставка Ростовчане готовы забрать победу

Футбол•02/12/2025 21:04 Непростой выбор. Где окажется Баринов в зимнее трансферное окно?

Футбол•01/12/2025 19:26 Трансферный дайджест. 25 ноября — 1 декабря

Футбол•01/12/2025 17:39 Дмитрий Черышев: В матче с «Краснодаром» ЦСКА будет выглядеть совсем иначе

Футбол•30/11/2025 21:13 «Зенит» — «Рубин»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:52 Влияние игроков в «Реале» достигло пика: что это значит для Алонсо?

Футбол•Сегодня 14:12 Кого сделают крайним: почему «Ливерпулю», возможно, придется уволить Слота

Футбол•Вчера 19:07 ЧМ‑2026 под микроскопом: тактический гид по всем участникам

Футбол•Вчера 16:33 Работа над ошибками: что нужно сделать «Большой шестерке» АПЛ перед открытием трансферного окна

Футбол•Вчера 13:15 Затмил Ямаля и восхитил Анчелотти: почему в «Челси» уверены, что Эстеван — будущий король футбола

Выбор читателей

Бои•01/12/2025 12:54 Получил титульник, сидя на диване: UFC выбрал Пимблетта и вновь проигнорировал Царукяна

Футбол•30/11/2025 14:07 Волшебник Рима: как Гасперини заставил «Рому» поверить в Скудетто

Прочие•29/11/2025 16:43 Лёд тронулся: как Россия возвращается в мировой спорт

Бои•Вчера 13:23 Победа Яна нокаутом, Пантожа лишится пояса: и еще 5 нестандартных ставок на UFC 323

Футбол•01/12/2025 19:06 Виноваты все: десять футболистов, которые проваливают сезон «Ливерпуля»

Самое интересное

Футбол•18/11/2025 16:04 Холанн, продуманная структура и терпение: как Норвегия стала одной из лучших сборных Европы

Футбол•18/11/2025 11:20 Мозг для Мбаппе: как Арда Гюлер стал ключевым игроком атаки «Реала»

Футбол•17/11/2025 13:02 Цена вызова: как и сколько ФИФА платит клубам, если игрок получает травму в сборной

Футбол•17/11/2025 17:26 Гол с центра поля, «Паненка» и дебют за «Ман Сити»: кто такой Дивайн Мукаса