Бывший футболист сборной России Александр Кержаков назначен главным тренером екатеринбургского «Урала». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Рекомендацию по назначению Кержакова руководству клуба дал бывший президент РФС Виталий Мутко. 43-летний специалист покинул казахстанский «Кайрат» в сентябре 2024 года, где работал последним.
«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко за 21 матч. Команду возглавляет Мирослав Ромащенко, уступая лидеру воронежскому «Факелу» (48 очков).