Стали известны результаты жеребьевки группового этапа чемпионата мира.
Группа А: Мексика, Южная Корея, ЮАР, Дания/Чехия/Ирландия/Северная Македония
Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина
Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити
Группа D: США, Австралия, Парагвай, Турция/Румыния/Словакия/Косово
Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Украина/Польша/Швеция/Албания
Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия
Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак/Боливия/Суринам
Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания
Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго/Ямайка/Новая Каледония
Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана
Матч открытия состоится 11 июня в Мексике на стадионе «Ацтеке». В нем между собой сыграют сборные Мексики и ЮАР.
Матчи чемпионата мира состоятся в период с 11 июня по 18 июля 20264 года. Финал турнира состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.