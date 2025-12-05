Стали известны результаты жеребьевки группового этапа чемпионата мира.

Группа А: Мексика, Южная Корея, ЮАР, Дания/Чехия/Ирландия/Северная Македония

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина

Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

Группа D: США, Австралия, Парагвай, Турция/Румыния/Словакия/Косово

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Украина/Польша/Швеция/Албания

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак/Боливия/Суринам

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго/Ямайка/Новая Каледония

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

Матч открытия состоится 11 июня в Мексике на стадионе «Ацтеке». В нем между собой сыграют сборные Мексики и ЮАР.

Матчи чемпионата мира состоятся в период с 11 июня по 18 июля 20264 года. Финал турнира состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.