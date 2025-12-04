Главный тренер «Ливерпуля», Арне Слот, дал комментарий после ничьей с «Сандерлендом» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии (1:1).

Арне Слот globallookpress.com

«Домашний стадион потерял свой фактор страха для соперников? Не Энфилд, это точно, но очевидно, что команды, которые играют с нами сейчас, думают, что могут добиться результата. Даже в матчах, которые мы выиграли, мы подпитывали уверенность других команд, что здесь есть возможности, потому что победы в начале сезона тоже давались нам нелегко»﻿, — сказал нидерландский специалист на пресс-конференции.

«Ливерпуль»﻿ занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками после 14 матчей. Следующий поединок команда проведет против «Лидса» 6 декабря.﻿