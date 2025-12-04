Главный тренер «Манчестер Юнайтед»﻿ Рубен Аморим поделился мнением о перспективах команды попасть в Лигу чемпионов в сезоне 2026/27.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Войти в зону Лиги чемпионов в ближайшие недели — да, это реалистично. Что касается будущего — я не знаю. Я хочу оставаться рядом с этой позицией на следующей неделе. А дальше посмотрим»﻿, — сказал португальский специалист на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед»﻿ занимает десятое место в таблице АПЛ с 21 очком после 13 матчей, отставая от четвертого «Челси»﻿ на три очка.