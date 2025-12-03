Основной вратарь «Урала» Александр Селихов сообщил, что перед футболистами клуба стоит четкая задача занять первое место в чемпионате Первой лиги.

«У нас Настроение рабочее, подходит к концу футбольный год, сезон.  Понятно, чуть‑чуть подустали.  Усталость скорее моральная, накопленная, потому что сезон был относительно долгий.

Задача стоит выйти в РПЛ с первого место.  Есть первое и все остальные, для меня лично это так.  Понятное дело, что задачу никто не отменял, но "Урал" заслуживает трофея.  Опять же нужно работать и доказывать это не просто словами, а делом.

Если выйдем со второго места, может быть, такой радости не будет.  Я думаю, что город Екатеринбург в полной мере заслуживает, чтобы матчи РПЛ играли здесь», — сказал Селихов в эфире «Матч ТВ».

В этом сезоне 31-летний голкиперов провел за «Урал» 19 матчей, пропустил в них 11 мячей и 10 раз отыграл на ноль.  Пока команда Селихова занимает второе место с 41 очков, а лидирует «Факел» (48).