После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 37-ю очками в активе. «Атлетико» — на 4-й позиции (31).

Уже на 90+7-й минуте «Барселона» все-таки забила 3-й гол, отличился Ферран Торрес .

На 36-й минуте «сине-гранатовые» могли забивать еще один гол, но Роберт Левандовский не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.

У «Барселоны» отличились Рафинья на 26-й минуте и Дани Ольмо на 65-й минуте.

В составе «матрасников» единственный гол забил Алекс Баэна на 20-й минуте.

«Барселона» одержала победу над «Атлетико» (3:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.

3.60

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Реус Депортиу» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка Пропустят ли «доностьяррас» от «Реус Депортиу»?

Футбол•Сегодня 01:06 «Барселона» — «Атлетико»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 13:51 Больше, чем икона стиля: почему Бекхэм — один из самых недооцененных футболистов своего поколения

Футбол•Вчера 12:12 Непрошенный гость: сможет ли «Барселона» сдержать Сёрлота в ключевом матче?

Футбол•Вчера 11:31 Опасная инвестиция: Райс, Энцо и Кайседо доказали, что 100 млн лучше потратить на универсала, чем на форварда

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 21:04 Непростой выбор. Где окажется Баринов в зимнее трансферное окно?

Футбол•Вчера 17:16 Длинный рукав снова в моде: как культовый элемент формы вернулся в АПЛ

Футбол•01/12/2025 19:26 Трансферный дайджест. 25 ноября — 1 декабря

Футбол•01/12/2025 19:06 Виноваты все: десять футболистов, которые проваливают сезон «Ливерпуля»

Футбол•01/12/2025 14:43 Урок истории: шесть команд, которые начали сезон лучше «Арсенала», но упустили титул

Выбор читателей

Футбол•30/11/2025 14:07 Волшебник Рима: как Гасперини заставил «Рому» поверить в Скудетто

Бои•01/12/2025 12:54 Получил титульник, сидя на диване: UFC выбрал Пимблетта и вновь проигнорировал Царукяна

Футбол•27/11/2025 23:15 «Зенит» рухнул в Путь Регионов после победы в Москве: Гусев выдержал питерское давление

Футбол•27/11/2025 16:45 Сила мотивации: как Артета превратил психологию в главное оружие «Арсенала»

Футбол•28/11/2025 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Самое интересное

Футбол•28/10/2025 17:11 Не оценили: Палмер, Роджерс, Фримпонг и еще семь ненужных воспитанников «Ман Сити»

Футбол•28/10/2025 11:45 «Бавария» нашла нового Роббена: кто такой Леннарт Карль

Футбол•27/10/2025 16:37 Пять этапов Ламина Ямаля: как «Барселона» наблюдала за рождением феномена

Футбол•26/10/2025 13:48 Новые звезды Южной Америки: кто заявил о себе на чемпионате мира U20