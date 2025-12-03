«Барселона» одержала победу над «Атлетико» (3:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.
В составе «матрасников» единственный гол забил Алекс Баэна на 20-й минуте.
У «Барселоны» отличились Рафинья на 26-й минуте и Дани Ольмо на 65-й минуте.
На 36-й минуте «сине-гранатовые» могли забивать еще один гол, но Роберт Левандовский не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.
Уже на 90+7-й минуте «Барселона» все-таки забила 3-й гол, отличился Ферран Торрес.
Результат матча
БарселонаБарселона3:1АтлетикоМадрид
0:1 Алекс Баэна 20' 1:1 Рафаэл Диас 26' 2:1 Даниэль Ольмо 65'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Даниэль Ольмо (Ферран Торрес 67'), Педри (Марк Касадо 74'), Ламин Ямаль (Андреас Кристенсен 88'), Рафаэл Диас (Педро Фернандес 74'), Роберт Левандовски (Маркус Рашфорд 67')
Атлетико: Ян Облак, Давид Ганцко, Клеман Лангле, Науэль Молина, Алекс Баэна (Тьяго Альмада 62'), Пабло Барриос, Джонни Кардозо (Коке 14'), Хулиан Альварес, Николас Гонсалес (Конор Галлахер 46'), Джулиано Симеоне (Александр Сёрлот 62'), Хосе Хименес
Жёлтые карточки: Жерар Мартин 45+2' — Алекс Баэна 41'
После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 37-ю очками в активе. «Атлетико» — на 4-й позиции (31).