Переговоры о продлении контракта между мадридским «Реалом» и нападающим Винисиусом зашли в тупик, сообщает ESPN.

Утверждается, что они могут возобновиться после чемпионата мира 2026 года.

По информации источника, в мае 2025 года клуб и представители игрока были близки к заключению соглашения, по которому бразилец должен был зарабатывать 20 млн евро в год, а еще 10 млн он мог получить в качестве бонусов.

Однако окружение Винисиуса посчитало, что окончательное предложение «сливочных» отличалось от того, что обсуждалось изначально, кроме того, оно не включало бонусов.

В клубе считают, что сторона нападающего не выполнила определённые устные договорённости, после этого переговоры не продвинулись.

Действующий контракт бразильского вингера заканчивается летом 2027 года.