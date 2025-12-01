Бывший капитан «Челси» Джон Терри высказался о ничейном результате «синих» в матче 13-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1).

Джон Терри globallookpress.com

«Я в полном восторге. Прежде всего — игрой парней. Думаю, мы играли намного лучше, хоть и провели большую часть матча в меньшинстве. В первом тайме только одна команда владела инициативой и стремилась к победе, действовала агрессивно. Это лондонское дерби, и именно это мы и хотим видеть в исполнении наших игроков: чтобы они ныряли в борьбу, играли с небольшой агрессией. Увы, судьи убили игру почти сразу, показав три желтые карточки в первые 15 минут. Но по поводу удаления Кайседо спорить не буду.

Только одна команда пыталась победить, и это наша. Мы очень хорошо шли вперед и надежно играли в защите. Суперматч от парней. Мы, болельщики, должны быть в восторге, потому что "Арсенал" переезжал команду за командой в последние недели и поэтому лидирует в чемпионате, но не смог оторваться от нас в гонке за титулом. Мы показали, что способны тягаться с лучшими», — сказал Терри на своей странице в соцсети.

После этого матча «Челси» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. В следующей встрече «синие» сыграют против «Лидса» 3-го декабря.