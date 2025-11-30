В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Челси» и «Арсенал» поделили очки, сыграв 1:1.
Открыли счет в матче хозяева усилиями Трево Чалобы на 48-й минуте. На 59-й минуте Микель Мерино восстановил статус-кво.
Отметим, что «Челси» с 38-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Мойзеса Кайседо.
Результат матча
ЧелсиЛондон1:1Арсенал ЛондонЛондон
1:0 Трево Чалоба 48' 1:1 Микель Мерино 59'
Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Весли Фофана, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Жоао Педро (Лиам Дилап 55'), Педру Нету, Estevao
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори (Майлс Льюис-Скелли 46'), Пьеро Инкапье, Кристьян Москера, Юрриен Тимбер, Микель Мерино, Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди (Чуквунонсо Мадуэке 57'), Эберечи Эзе (Виктор Дьёкереш 72'), Габриэл Мартинелли (Мартин Эдегор 57')
Жёлтые карточки: Марк Кукурелья 11' — Мартин Субименди 5', Кристьян Москера 13', Риккардо Калафьори 27', Пьеро Инкапье 41', Майлс Льюис-Скелли 54', Виктор Дьёкереш 88'
Красная карточка: Мойсес Кайседо 38' (Челси)
В активе «Арсенала» теперь 30 очков и первое место в турнирной таблице. У «Челси» же 24 очка и третья строчка.