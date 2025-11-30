В активе «Арсенала» теперь 30 очков и первое место в турнирной таблице. У «Челси» же 24 очка и третья строчка.

Отметим, что «Челси» с 38-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Мойзеса Кайседо .

Открыли счет в матче хозяева усилиями Трево Чалобы на 48-й минуте. На 59-й минуте Микель Мерино восстановил статус-кво.

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Челси» и «Арсенал» поделили очки, сыграв 1:1.

