Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер﻿ рассказал о том, как проводил период восстановления после травмы, а также прокомментировал слухи о переходе в Саудовскую Аравию.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

«Я хорошо знаю свое тело, и с возрастом все уже не так, как раньше. Мне нужно чувствовать себя хорошо, чтобы играть, и, к счастью, теперь это так. У меня не такое эго, как может показаться; я открыт для критики. Саудовская Аравия? Канте вернулся в сборную Франции, так что если кто-то едет играть в Саудовскую Аравию, это не означает, что он станет хуже»,﻿ — сказал Рюдигер в интервью на YouTube-канале журналиста Флориана Мальбурга﻿.

Немецкий защитник впервые с августа вышел на поле в 14-м туре Ла Лиги против «Жироны» (1:1). Мадридский клуб идет на втором месте в Ла лиге с 33 очками.