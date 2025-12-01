«Наполи» в гостях обыграл «Рому» (1:0) в матче 13-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в этом матче гости забили на 36-й минуте, отличился Давид Нерес.
Результат матча
РомаРим0:1НаполиНеаполь
0:1 Давид Нерес 36'
Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Зеки Челик, Ману Коне, Бриан Кристанте (Нейл Эль-Айнауи 62'), Уэсли Франса (Стефан Эль-Шаарави 83'), Матиас Соуле (Пауло Дибала 62'), Лоренцо Пеллегрини (Леон Бэйли 80'), Эван Фергюсон (Томмазо Бальданци 46')
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Матиас Оливера, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани, Сэм Бёкема, Ноа Ланг (Маттео Политано 70'), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн (Элиф Элмас 80'), Давид Нерес (Лоренцо Лукка 85')
Жёлтые карточки: Бриан Кристанте 55', Томмазо Бальданци 73', Эван Н'Дика 86', Стефан Эль-Шаарави 90+4' — Станислав Лоботка 62', Сэм Бёкема 64'
После этого матча «Наполи» занимает 2-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Рома» располагается на 4-й позиции с 27-ю баллами.