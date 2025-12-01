После этого матча «Наполи» занимает 2-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Рома» располагается на 4-й позиции с 27-ю баллами.

Единственный гол в этом матче гости забили на 36-й минуте, отличился Давид Нерес .

«Наполи» в гостях обыграл «Рому» (1:0) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

