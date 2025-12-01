Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева во время матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

Напомним, что на 33-й минуте встречи Андрей Талалаев получил красную карточку и был удален с поля за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

«Эмоции в футболе есть всегда. С Талалаевым это происходит не в первый раз. Он на этой волне с "Балтикой" поймал звездную (болезнь). Конечно, он перебарщивает, причем много раз уже. Нужно его поставить на место и наказать.

Сейчас все говорят про успех "Балтики", люди начинают звездиться, и поэтому все вот так. Игнашевич, например, работал с калининградцами как профессионал, вел себя достойно, даже в финал Кубка вышел», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе.