Бывший полузащитник и легенда «Манчестер Юнайтед»﻿ Дэвид Бекхэм﻿ высказался о нынешнем выступлении команды в сезоне английской Премьер-лиги.

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

«Думаю, есть признаки того, что тренер меняет ситуацию. Он кое-что подправил, и мы начинаем добиваться лучших результатов. Впереди ещё долгий путь, и было несколько матчей, в которых мы играли не так хорошо. Но я думаю, что у нас хороший тренер, и он постепенно меняет ситуацию»,﻿ — отметил Бекхэм в комментарии для Sky Sports.

В матче 13-го тура «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима сумел отыграться и одержать победу над «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

Команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко.​