Бывший полузащитник и легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высказался о нынешнем выступлении команды в сезоне английской Премьер-лиги.
«Думаю, есть признаки того, что тренер меняет ситуацию. Он кое-что подправил, и мы начинаем добиваться лучших результатов. Впереди ещё долгий путь, и было несколько матчей, в которых мы играли не так хорошо. Но я думаю, что у нас хороший тренер, и он постепенно меняет ситуацию», — отметил Бекхэм в комментарии для Sky Sports.
В матче 13-го тура «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима сумел отыграться и одержать победу над «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.
Команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко.