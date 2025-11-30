В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.﻿

Мэйсон Маунт globallookpress.com

На 36-й минуте с пенальти отличился нападающий хозяев Жан-Филипп Матета. Гол гостей забил Джошуа Зиркзее на 54-й минуте, сравнявший счет, а уже на 63-й минуте Мэйсон Маунт принес победу «манкунианцам», забив решающий мяч.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер 1:0 Жан-Филипп Матета 36' пен. 1:1 Джошуа Зиркзее 54' 1:2 Мэйсон Маунт 63' Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл ( Джастин Девенни 85' ), Адам Уортон ( Крисантус Уче 78' ), Даити Камада ( Хефферсон Лерма 85' ), Исмаила Сарр ( Эдвард Нкетиа 38' ), Ереми Пино ( Уилл Хьюз 78' ), Жан-Филипп Матета Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Люк Шоу ( Лисандро Мартинес 82' ), Маттейс де Лигт, Лени Йоро ( Нуссайр Мазрауи 54' ), Мэйсон Маунт, Бруну Фернандеш, Каземиро, Джошуа Зиркзее, Брайан Мбемо ( Патрик Доргу 90' ), Амад Диалло ( Кобби Майну 90' ) Жёлтые карточки: Эдвард Нкетиа 53', Марк Гехи 75', Хефферсон Лерма 90+3' — Брайан Мбемо 17', Люк Шоу 72'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 6 Удары мимо 8 44 Владение мячом 57 4 Угловые удары 4 3 Офсайды 0 14 Фолы 14

После этой встречи «Кристал Пэлас» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» с 21 баллом в активе поднялся на шестую позицию.

Следующий матч «Кристал Пэлас» проведет на выезде против «Бернли» 3 декабря, а «Манчестер Юнайтед» 4 декабря сыграет дома с «Вест Хэм Юнайтед».﻿