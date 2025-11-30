В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.
На 36-й минуте с пенальти отличился нападающий хозяев Жан-Филипп Матета. Гол гостей забил Джошуа Зиркзее на 54-й минуте, сравнявший счет, а уже на 63-й минуте Мэйсон Маунт принес победу «манкунианцам», забив решающий мяч.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон1:2Манчестер ЮнайтедМанчестер
1:0 Жан-Филипп Матета 36' пен. 1:1 Джошуа Зиркзее 54' 1:2 Мэйсон Маунт 63'
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл (Джастин Девенни 85'), Адам Уортон (Крисантус Уче 78'), Даити Камада (Хефферсон Лерма 85'), Исмаила Сарр (Эдвард Нкетиа 38'), Ереми Пино (Уилл Хьюз 78'), Жан-Филипп Матета
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Люк Шоу (Лисандро Мартинес 82'), Маттейс де Лигт, Лени Йоро (Нуссайр Мазрауи 54'), Мэйсон Маунт, Бруну Фернандеш, Каземиро, Джошуа Зиркзее, Брайан Мбемо (Патрик Доргу 90'), Амад Диалло (Кобби Майну 90')
Жёлтые карточки: Эдвард Нкетиа 53', Марк Гехи 75', Хефферсон Лерма 90+3' — Брайан Мбемо 17', Люк Шоу 72'
После этой встречи «Кристал Пэлас» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» с 21 баллом в активе поднялся на шестую позицию.
Следующий матч «Кристал Пэлас» проведет на выезде против «Бернли» 3 декабря, а «Манчестер Юнайтед» 4 декабря сыграет дома с «Вест Хэм Юнайтед».